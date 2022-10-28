Москва, 28 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдёт в столице Киргизии Бишкеке 2 июня 2023 года. Об этом 28 октября заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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«По предложению Киргизии было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в городе Бишкеке 2 июня 2023 года», — сказал Лебедев на заседании Совета глав правительств СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент России Владимир Путин заявил, что лидерам стран СНГ необходимо активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом государстве.

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