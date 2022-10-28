Сеул, , 10:54 — REGNUM В 2023 году правительство Южной Кореи выделит на исследования и разработки в 12 областях 4,12 трлн вон (~$2,9 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационным технологиям.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что средства пойдут на проекты в сфере полупроводников и дисплеев, аккумуляторов для электромобилей, ядерной энергетики следующего поколения, кибербезопасности, искусственного интеллекта, робототехники и квантовых технологий.

По сравнению с 2022 годом объём средств, выделенный на исследования и разработки в 12 областях, увеличен на 380 млрд вон (~$266,7 млн).

«Поскольку технологии влияют на судьбу нашей страны, правительство сделает всё возможное, чтобы обеспечить технологический суверенитет и стать драйвером роста», —заявил министр науки Ли Чжон Хо.