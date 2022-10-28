Москва, , 10:51 — REGNUM Российский рынок ломбардного бизнеса с начала 2022 года показывает рост, только по итогам первых кварталов совокупный портфель отрасли вырос на 10%, если судить по 140 крупнейшим компаниям с портфелем более 50 млн рублей. А кредитные портфели игроков рынка возросли в среднем на 20–50%, в столице рост в среднем составил 20–25%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила финансовый советник Елена Мельник.

В ломбарде Цитата из к/ф «Лавка ростовщика» Реж. Чарльз Чаплин. 1916. США

«Специалисты связывают увеличение показателя с ростом числа клиентов, не планирующих выкупать свои залоги, а также с экспансией компаний, расширяющих перечень товаров, принимаемых в качестве залога», — пояснила она.

Финансовый советник Родин Алексей в свою очередь обратил внимание, что ломбардный рынок в России занимает относительно небольшую долю финансового сектора. В связи с ужесточением регулирования ниши в 2021–2022 годах со стороны Центробанка, многие мелкие игроки либо закрыли бизнес, либо были поглощены крупными. Таким образом, ломбардный бизнес укрупняется.

«В сложных экономических ситуациях для многих граждан ломбард остаётся чуть ли не единственной возможностью выжить. Однако сложности для самого ломбарда кроются в вероятном падении цен на золото и сложностями в реализации невыкупленных залогов. В данной ситуации небольшие ломбарды будут прекращать своё существование в результате банкротства, либо поглощения. А выживут крупные, с широкой сетью отделений, эффективной стратегией развития и грамотным руководством», — добавил эксперт.