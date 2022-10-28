Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВВП) Швеции вырос на 0,7% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно статистике Статистического управления Швеции, по сравнению с тем же кварталом прошлого года ВВП страны вырос на 2,6%, пишет новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Рост восстановился в сентябре после слабого августа. Вместе с сильным июлем это увеличение также способствует росту ВВП за весь квартал в целом», — пишет в комментарии Маттиас Кейн Вятт, национальный экономист Статистического управления Швеции.

В сентябре ВВП Швеции был на 2,5% выше, чем в соответствующем месяце прошлого года, и увеличился на 1,0% за месяц с учетом сезонных колебаний по сравнению с августом.

Согласно прогнозному обзору компании Infront, ожидалось, что ВВП Швеции упадет на 0,1%.