Нижний Новгород, , 10:50 — REGNUM Пять человек пострадали от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

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По предварительным данным, жители дома №29 по улице Дворовой почувствовали себя плохо — это двое взрослых и трое детей. Всем была оказана медицинская помощь, несовершеннолетние госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

По итогам проверки, которую поручено провести прокуратуре Автозаводского района Нижнего Новгорода, будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября четыре человека, в том числе ребенок в возрасте одной недели, отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Трое взрослых 19-летняя и 46-летняя женщины, а также 21-летний мужчина доставлены в городскую больницу №33, у них диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести.

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