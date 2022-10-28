Астана, , 10:49 — REGNUM Странам Содружества Независимых Государств нужно устранять барьеры и протекционизм, мешающие сотрудничеству. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 октября на встрече с членами Совета глав правительств СНГ в Астане.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, и мы зафиксировали наше общее стремление к тому чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики», — отметил Токаев.

Она также призвал развивать транзитно-транспортный потенциал, отметив перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута. Токаев надеется, что все страны СНГ будут работать над развитием торговли по направлению «Север-Юг», расширяя выход на Иран, Индию и Персидский залив.

Напомним, ранее Токаев, выступая на встрече с общественностью, заявил, что нужно развиваться транзитные возможности Казахстана. Для этого планируется масштабная реконструкция железных дорог, а также прокладка новых путей.

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