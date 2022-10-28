Стокгольм, , 10:50 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) и председатель комитета риксдаг по иностранным делам Арон Эмильссон (Шведские демократы) будут тесно сотрудничать и встречаться для обсуждения текущих вопросов каждые две недели. Об этом написала газета DN.

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«У нас будут прямые контакты. На первой встрече мы уже обсудили формы такого сотрудничества, а также проводимую политику», — сказал Эмильссон газете.

Перед выборами премьер-министр страны Ульф Кристерссон (Умеренные) упомянул внешнюю политику как решающий фактор, по которому Шведские демократы не будут допущены в правительство. В так называемом Соглашении Тидё также нет никаких положений о внешней политике.

В комментарии для газеты DN пресс-секретарь Бильстрема подтвердил, что министр иностранных дел и Эмильссон будут проводить постоянные встречи, чтобы выслушивать взгляды Шведских демократов на внешнюю политику Швеции.

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