Стокгольм, 28 октября 2022, 10:50 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) и председатель комитета риксдаг по иностранным делам Арон Эмильссон (Шведские демократы) будут тесно сотрудничать и встречаться для обсуждения текущих вопросов каждые две недели. Об этом написала газета DN.

Шведские демократы. Логотип
Шведские демократы. Логотип

«У нас будут прямые контакты. На первой встрече мы уже обсудили формы такого сотрудничества, а также проводимую политику», — сказал Эмильссон газете.

Перед выборами премьер-министр страны Ульф Кристерссон (Умеренные) упомянул внешнюю политику как решающий фактор, по которому Шведские демократы не будут допущены в правительство. В так называемом Соглашении Тидё также нет никаких положений о внешней политике.

В комментарии для газеты DN пресс-секретарь Бильстрема подтвердил, что министр иностранных дел и Эмильссон будут проводить постоянные встречи, чтобы выслушивать взгляды Шведских демократов на внешнюю политику Швеции.

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