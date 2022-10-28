Москва, 28 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Полное восстановление российской экономики к докризисным показателям в 2023 году невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Российская экономика показала свою способность к адаптации в условиях динамично изменяющейся среды, — сказала Валишвили. — По итогам девяти месяцев мы не увидели резкого спада экономики и рецессии. При этом не стоит строить слишком позитивных прогнозов и опираться на них, например при бюджетном планировании. Целесообразнее придерживаться консервативного сценария. Так, по прогнозу МЭР, экономика России перейдет в фазу восстановления уже в 2023 году, а 2024 год продемонстрирует докризисные значения. Такой сценарий видится нереализуемым. Более консервативный вариант предполагает замедление темпов спада и постепенный переход к росту к 2024–2025 годам».

По ее словам, помимо снижения инвестиционной активности, важным фактором торможения будет являться и потребительский спрос, который обеспечивается за счет роста доходов и кредитования населения.

«Однако в условиях неопределенности потребительское поведение становится более осторожным, а банки, в свою очередь, ужесточают требования к заёмщикам, — сказала Валишвили. — Дополнительным фактором, который необходимо учитывать, является риск возможного сокращения объемов экспорта углеводородного сырья в условиях рецессии в мировой экономики. Таким образом, следует согласиться с экспертами, полагающими, что полное восстановление российской экономики к докризисным показателям в 2023 году будет невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что сокращение ВВП РФ по итогам 2022 года может составить около 2,8-2,9%.