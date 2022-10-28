Москва, 28 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Свыше 70 судов были задержаны или отстранены за время реализации киевской части продуктовой сделки. Об этом 28 октября говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел России о выполнении стамбульских договоренностей по вывозу продовольствия с территории б. УССР и нормализации российского сельхозэкспорта.

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«За время реализации «черноморской инициативы» свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в порту Стамбала искусственным образом создается большое скопление кораблей для того, чтобы оказывать давление на экспертов из России, что нужно для того, чтобы они ослабили контроля и ускорили процедуру проверки.

Кроме того, подчёркивается, что такого рода злоупотребления гуманитарным коридором игнорировать нельзя, и в первую очередь на фоне продолжающегося расследования маршрутов доставки взрывчатки для организации теракта на Крымском мосту.

Как сообщало, 27 октября координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что настроен «относительно оптимистично» в отношении продления на ноябрь сделки, заключенной при посредничестве ООН и позволившей возобновить экспорт зерна из б. УССР через Черное море.