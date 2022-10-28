Луганск, 28 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Войска Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 80 боевиков ВСУ, сообщил 28 октября официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канале ведомства.

Также было уничтожено три танка, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортёра и 15 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.