Москва, 28 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Региональные фонды развития промышленности зарекомендовали себя как один из самых эффективных инструментов инвестиционной активности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

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«В бюджете на предстоящую трехлетку их докапитализация предусмотрена в размере порядка 3 млрд рублей ежегодно», — сказал парламентарий.

По его словам, в 2022 году удалось докапитализировать Фонд развития промышленности на сумму почти в 30 млрд рублей, что позволит дополнительно запустить порядка 80 проектов, создать несколько тысяч новых рабочих мест, привлечь десятки миллиардов новых частных инвестиций.

«Также докапитализированы региональные фонды развития промышленности на сумму почти 10 млрд рублей. Это также позволит поддержать порядка 180 новых региональных региональных проектов в более чем 70 регионов Российской Федерации», — пояснил Журавлев.