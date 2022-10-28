Стокгольм, 28 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Около трети государственных секретарей (в русских реалиях — заместителей профильных министров), связанных с правительством Швеции премьер-министра Ульфа Кристерссона (Умеренные), имеют опыт работы в PR-агентствах, лоббистских организациях и аналитических центрах. Об этом свидетельствует обзор газеты DN.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Недавно назначенный госсекретарь Дэн Эрикссон, который будет работать на министра сельского хозяйства Петера Куллгрена (Христианские демократы), ранее был назван одним из самых влиятельных лоббистов Швеции.

Он читает, что его назначение может выглядеть проблематично, но политик полагает, что это будет способствовать развитию, если понимание между политикой и бизнесом возрастет.

«Я всегда соблюдал очень четкую грань между [частными и государственными] интересами. Если я работаю в какой-то одной области, то только в ней я и работаю», — сказал Куллгрен.