Мелитополь, 28 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В случае необходимости Запорожская АЭС может быть быстро и оперативно запущена. Об этом 27 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

Как указал Рогов, слова которого приводит РИА Новости, в данный момент атомная электростанция не генерирует электроэнергию.

«Сейчас она находится в состоянии холодного останова реакторов, но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что установление вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности весьма вероятно, такой шаг очень важен.