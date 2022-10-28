Стокгольм, , 10:49 — REGNUM Политик от Шведских демократов Ребекка Эдель, которая является вице-лидером партотделения в Нюнесхамне, в течение нескольких лет распространяла нацистскую пропаганду. Об этом написали газеты Expressen и Expo.

Шведские демократы. Логотип

Согласно материалам журналистов, политик была сотрудником нацистского сайта Nordfront, где корректировала тексты, а также писала свои собственные под псевдонимом Ребекка Улуфссон. В текстах она призывала читателей готовиться к борьбе и предупреждала о «неизбежных дефектах расового смешения».

Когда к Эдель обратились за комментарием, она заявила, что это «ложь из СМИ». Увидев выдержки из внутреннего редакционного форума Nordfront, она отказалась общаться с журналистами и заперлась в туалете, пишет Expressen.

По данным журналистов Expressen, работа Эдель на сайте Nordfront началась в 2000-х годах и достигла пика в 2011 году.