Орел, , 10:42 — REGNUM Выступление российского президента Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября стало внешнеполитическим посланием в адрес недружественных нашему государству западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Цитата из видео. kremlin.ru

«Красной линией в выступлении главы государства являлся посыл руководству большинства европейских государств, что многополярность — реальный и, по сути, единственный шанс для Европы восстановить свою авторитетность, так как на сегодняшний день провосубъектность стран входящих в Европейский Союз сегодня, по мнению В. В. Путина сильно ограничена», — отмечает собеседник агентства.

«По мнению национального лидера России, всем странам на планете должно быть обеспечено и гарантированно суверенное развитие, будущее — за этим. Именно поэтому международные институты может понадобиться реформировать или создавать заново. В. В. Путин полагает, что США используют доллар как оружие и создают проблемы, поэтому другим странам нужно развивать расчеты в национальных валютах. Данная инициатива президента РФ предполагает демонтаж гегемонии однополярного мира США, которая была сформирована после распада СССР», — считает Косогов.

Политик подчеркнул, что выступление президента было адресовано многим государствам, входящим в ЕС.

«Однако на сегодняшний день большая часть из 27 стран ЕС являются послушными «сателлитами» мирового гегемона в лице США, который решил, что способен единолично управлять человечеством», — сказал Косогов, подчеркивая, что руководство США и их европейские «вассалы» понимают исключительно экономическую либо военную мощь конкретного государства.

По мнению Евгения Косогова, сейчас следует сконцентрировать все усилия на укреплении и развитии экономики России, повышении боеготовности Вооруженных сил РФ.

«Для этого потребуется сформировать правительство национального развития и доверия, которое будет способно реализовать в сжатые сроки экономические и политические реформы, а также мобилизовать и перезапустить оборонную промышленность, и возродить вооруженные силы в РФ по советскому образцу, что позволит обеспечить в самый короткий срок победу на территории [б. УССР] нашим войскам в рамках проведения СВО. Пришло время, когда власть в РФ просто обязана говорить людям правду и ничего кроме правды, и именно президент РФ В. В. Путин как никто другой понимает, что ложь между властью и обществу до добра не доведет», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заседание состоялось по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».