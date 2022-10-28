Вашингтон, 28 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Брат популярной певицы Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл сообщил поклонникам, что ему сделали операцию после того, как он сломал ключицу. Об этом 28 октября сообщает газета Daily Mail.

Julio Enriquez Билли Айлиш

Музыкант опубликовал на своей странице в соцсети рентгеновский снимок. Он сообщил, что инцидент произошёл ещё 21 октября 2022 года, когда О’Коннелл катался на своём электровелосипеде. Певец рассказал, что в какой-то момент перелетел через руль и в итоге не только сломал ключицу, но и получил перелом лучевой кости правой руки.

Он отметил, что из-за существенного смещения кости ключицы не обошлось без операции, которую он благополучно перенёс. «Я чувствую себя прекрасно!» — подчеркнул О’Коннел. Музыкант также поблагодарил тренера по физкультуре, с которым он сейчас проходит реабилитацию.

Напомним, Финнеас О’Коннелл пишет музыку для Билли Айлиш. Ранее он снялся в сериалах «Хор», «Американская семейка» и «Водолей».