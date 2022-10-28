Сари-Пуль, Афганистан, 28 октября 2022, 10:42 — REGNUM Источники «Шафакна Афганистан» в уезде Балхаб провинции Сарипуль сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создают опорные пункты в жилых домах некоторых кишлаков, ряд семей они принудили к выселению.
Местный источник подтвердил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последние дни заняли жилые дома в кишлаках Даханбаг и Завудж в местности Шахдара. Некоторые жители этих кишлаков были вынуждены переехать.
Источник добавляет, что ряд жителей соседних кишлаков также покидают свои дома.
Также другой источник сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали эвакуировать медицинский пункт в Даханбаге, чтобы превратить его в свой штаб.
По данным источников, в кишлаках Даханбаг и Завудж проживает около 120 семей.
Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства афганского народа, написал на своей странице в соцсети, что за последние два дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наводнили уезд Балхаб и превратили жилые дома в «военные лагеря».
Он сказал, что радикалы занимают жилые дома под тем предлогом, что повстанцы планируют атаковать уездный центр Балхаба с этого направления, и вынудили людей покинуть свои дома накануне зимы.
Мохаккек обратился к представителям ООН и правозащитных организаций с просьбой обратить внимание на этот вопрос.
Летом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли масштабное наступление в Балхабе, чтобы подавить мятеж маулави Мехди, отколовшегося от них хазарейского командира. Это привело к массовому перемещению жителей Балхаба и вызвало многочисленные обвинения в адрес сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийстве и преследовании мирных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, радикалы уничтожили силы маулави Мехди, арестовали его самого в Герате в приграничном районе с Ираном, а затем убили.