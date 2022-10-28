Стокгольм, 28 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Лишь немногие полицейские в Швеции проходят подготовку по перехвату автомобилей, пытающихся скрыться от дорожной полиции. Это происходит несмотря на то, что это сопряжено с высоким риском для всех участников дорожного движения. Об этом написало Полицейское надзорное подразделение в критическом отчете, опубликованном в газете Police.

Håkan Dahlström Шведский полицейский

Чтобы задержать скрывающийся автомобиль, сотрудник полиции должен пройти специальное обучение. Однако даже оно не включает информации о соответствующих методах или каких-либо практических упражнениях. Это побудило некоторых офицеров смотреть обучающие видео на Youtube, чтобы научиться справляться с непростой задачей.

С 2018 года проводится дополнительное обучение, в котором есть практический элемент. Однако как пишет редакция Police, за 2019−2021 годы в программе приняли участие всего 390 сотрудников Полиции Швеции.