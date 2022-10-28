Кострома, 28 октября 2022, 11:23 — REGNUM «Костромскую народную газету», выпустившую материал о возможном поджоге старого железнодорожного вокзала на улице Московской, обвинили в распространении недостоверных сведений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Руководитель ООО «Стройка» Екатерина Бабкина, являющаяся одним из владельцев постройки, намерена судиться с изданием.
Напомним, прогнозом с журналистами поделился источник, пожелавший остаться неизвестным. Он сообщил, что зимой или весной здание хотят уничтожить, потому что реставрация стоит дороже, чем строительство новодела.
Кроме этого КНГ указывает, что здание плохо законсервировано, в ограждении вокзала имеются дыры, через которые к нему могут проникнуть люди.
Собственник и Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области отрицают эти данные.
Напомним, вокзал считается достопримечательностью и имеет статус объекта культурного наследия. Его собственниками является частное лицо (владеет средней каменной частью постройки) и компания «Стройка», за которой значатся деревянные крылья здания. Фирма готовит проект по реставрации вокзала и обещает направить его в Инспекцию ОКН до 10 ноября. Восстановить вокзал должны в течение 5 лет, после этого в нём планируют открыть музей железной дороги и детский центр.
Справка: вокзал построили в 1887 году и перестали использовать в 1930-х годах. Ранее в здании ОКН располагался антикварный салон и жилые квартиры.
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