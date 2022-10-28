Кострома, 28 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. «Костромскую народную газету», выпустившую материал о возможном поджоге старого железнодорожного вокзала на улице Московской, обвинили в распространении недостоверных сведений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Руководитель ООО «Стройка» Екатерина Бабкина, являющаяся одним из владельцев постройки, намерена судиться с изданием.

Наталья Диева ИА REGNUM Бывший вокзал на улице Московской в Костроме

«Автор статьи указывает на возможную причастность к организации поджога собственников здания. Расцениваю данный домысел как ложное обвинение, в связи с чем планирую подавать иск в суд на издание», — пояснила Бабкина.

Напомним, прогнозом с журналистами поделился источник, пожелавший остаться неизвестным. Он сообщил, что зимой или весной здание хотят уничтожить, потому что реставрация стоит дороже, чем строительство новодела.

Кроме этого КНГ указывает, что здание плохо законсервировано, в ограждении вокзала имеются дыры, через которые к нему могут проникнуть люди.

«Как оказалось, на огороженную новым собственником обширную привокзальную территорию проникнуть можно без особого труда. Для этого вовсе не надо отдирать доски, они уже кем-то отодраны в трёх местах. … Консервация сделана абы как, для галочки. Крыша покрыта даже не рубероидом, а гидроизоляционным материалом, который рвется как бумага. В чем мы убедились сами, испробовав крепость валявшегося на земле куска этого покрытия. Да и ветер рвёт его на крыше играючи. Сверху донизу пролиты дождями два угла», — говорится в статье.

Собственник и Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области отрицают эти данные.

«Работы по консервации объекта выполнены по разрешению уполномоченного органа. В процессе работ осуществлялся авторский и государственный надзор, вопросов при производстве не возникало. Попасть на территорию вокзала просто так нельзя», — добавила Бабкина.

Напомним, вокзал считается достопримечательностью и имеет статус объекта культурного наследия. Его собственниками является частное лицо (владеет средней каменной частью постройки) и компания «Стройка», за которой значатся деревянные крылья здания. Фирма готовит проект по реставрации вокзала и обещает направить его в Инспекцию ОКН до 10 ноября. Восстановить вокзал должны в течение 5 лет, после этого в нём планируют открыть музей железной дороги и детский центр.