Стокгольм, , 10:42 — REGNUM За последние пять лет процент убийств со смертельным исходом, происходящих за пределами крупных городов в Швеции, увеличился с 15% до почти 40%. Об этом со ссылкой на свежую статистику от Полиции Швеции написала газета DN.

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В принципе, все полицейские отделения в Швеции свидетельствуют о том, что проблемы с торговлей наркотиками и насилием с применением огнестрельного оружия теперь существуют и в малых и средних городах.

Йеспер Котандер, начальник отдела национального оперативного управления полиции (НОА), говорит, что речь идет не о расширении преступных сетей больших городов, а о том, что местные банды следуют методам банд больших городов. Он также говорит, что полиции становится труднее решать проблемы в небольших городах, где ресурсы не так велики.

В текущем году в Швеции застрелили 55 человек — почти половина из них в районе Стокгольма. За последние два года на район Стокгольма пришлось более половины случаев стрельбы со смертельным исходом.