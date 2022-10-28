Барнаул, 28 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу, сообьщает 28 октября телеграм-канал правительства региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

Помощь получат семьи жителей Алтайского края, которые призваны на военную службу по частичной мобилизации или заключили контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции.

По указу главы региона бесплатное одноразовое горячее питание будет предоставлено детям военнослужащих, которые проходят обучение в школах и в краевых организациях профессионального образования.

Предусмотрено бесплатное оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, члены семей военнослужащих будут направляться в краевые государственные организации социального обслуживания в первоочередном порядке.

Для родственников военнослужащих будет оказано содействие в поиске работы, организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Также указ губернатора предусматривает внеочередное зачисление детей военнослужащих по достижении ими возраста полутора лет в муниципальные учреждения дошкольного образования (при наличии свободных мест) и освобождение таких семей от платы за детский сад.

Названные меры социальной поддержки будут предоставляться в заявительном порядке и действовать в период с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Членами семьи военнослужащего считаются супруг (супруга), родители, несовершеннолетние дети и дети-инвалиды в возрасте старше 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в государственных образовательных организациях по очной форме, лица, находящиеся на иждивении военнослужащего.

Правительство и органы власти Алтайского края и муниципальных образований примут необходимые правовые акты, направленные на реализацию названных мер поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко поручил председателям профильных комитетов оценить возможность оказания новых форм поддержки семьям мобилизованных жителей Алтайского края.

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