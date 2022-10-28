Ереван, , 10:39 — REGNUM На 31 октября назначена встреча президента РФ Владимира Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Возможно, знаковая встреча. Что с этим связано? Отвечает эксперт Станислав Тарасов.

И вот уже Вашингтон недовольно реагирует. США намекает на то, что встреча для одной из сторон может быть бесполезной. Хотя раньше Вашингтон был в целом не против мирного урегулирования конфликта. Сейчас же ситуация изменилась. США хотят вычеркнуть из повестки вопрос по Нагорному Карабаху и самим взять под контроль ситуацию в регионе.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот и некоторые армянские политологи пишут, что для премьера Пашиняна встреча и переговоры с российским президентом в Сочи — это всего лишь возможность «сверить часы» накануне намеченного в Брюсселе очередного саммита между Алиевым и Пашиняном.

Однако если на встрече 31 октября Россия представит свой вариант мирного договора — убедительный вариант, — то всё может заиграть новыми красками. Так или иначе, на данный момент именно Россия выступает гарантом безопасности в Закавказье, но своё влияние надо укреплять здесь не только военно, но и экономически.