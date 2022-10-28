Канберра, 28 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая на пресс-конференции, отказался извиняться за перепалку в парламенте страны после того, как в свете его реплик зал заседаний в слезах покинула депутат Мишель Лэндри. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

На вопрос, не думает ли он извиниться перед коллегой, Альбаниз ответил, что его оппонентом в словесной дуэли была не Лэндри, которая задала ему вопрос о финансировании строительства дороги, а лидер оппозиции Питер Даттон, который постоянно его перебивал.

«Питер Даттон вмешался, и у меня была дискуссия с Питером Даттоном. Кадры показывают, как депутатша от округа Каприкорния смеется, потому что лидер оппозиции не отличил населенный пункт Йеппун от Йепона», — сказал Альбаниз.

«Посмотрите видеозапись … Он вмешивался и орал через весь зал, как он делает каждый раз, когда мне задают вопрос те, кто сидит напротив … Я ответил, потому что он, похоже, не знал разницы в том, где находится дорога Рокхэмптона, вопрос был о дороге Рокхэмптона», — добавил политик.