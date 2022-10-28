Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали группу разбойников, которые выслеживали обеспеченных горожан и грабили их. Помимо похищенных более 18 млн рублей у злоумышленников нашли целый арсенал оружия, сообщила 28 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный разбойник пресс-служба МВД России

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали четырех петербуржцев, которых подозревают в серии разбойных нападений, совершенных с применением опасного для жизни насилия. По предварительным данным, злоумышленники подыскивали горожан, у которых имелись крупные суммы денег. Несколько недель они следили за ними, после чего проникали в квартиры потерпевших или встречали их в подъезде, распыляли в лицо перцовый газ и избивали. Забрав деньги и ценные вещи, злоумышленники скрывались.

«Во время нападений фигуранты использовали маски и парики, что затрудняло опознание и розыск. Тем не менее, полицейским удалось установить их личности. При содействии сотрудников регионального Управления ФСБ России и Росгвардии подозреваемые были задержаны», — рассказала Ирина Волк, добавив, что во время обысков в гараже одного из грабителей полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, граната, взрыватели и детонаторы.

Следователи обвиняют задержанных в пяти эпизодах разбоев с общим ущербом свыше 18 млн рублей. По каждому из них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время они объединены в одно производство. Кроме того, двоим фигурантам инкриминируются незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и взрывных устройств.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Ирина Волк.