Ростов, Ярославская область, 28 октября 2022, 10:52 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области принял решение о временном запрете исполнения концессионного соглашения по модернизации котельных и сетей в городе Ростове. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.
Иск был подан одной из компаний, которая также хотела выступить концессионером. Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти заключили соглашение с компанией «ЯрТеплоЭнерго», которая выступила с предложением о концессии.
При этом процедура предполагает проведение конкурса — он объявляется после появления предложения от инвестора. На концессию в Ростове было подано 4 заявки, но все они были отклонены. Соответственно, тогда «Росттехсервис» и обратилось в суд с требованием отменить заключённое концессионное соглашение с «Яртеплоэнерго» и провести новый конкурс. Суд решил принять обеспечительные меры и приостановить исполнение концессии до рассмотрения иска от «Росттехсервис» по существу. Исполнять соглашение запрещено всем сторонам процесса.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские депутаты чуть было не заблокировали концессию по ЖКХ в Ростове