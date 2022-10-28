Ростов, Ярославская область, 28 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области принял решение о временном запрете исполнения концессионного соглашения по модернизации котельных и сетей в городе Ростове. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

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Иск был подан одной из компаний, которая также хотела выступить концессионером. Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти заключили соглашение с компанией «ЯрТеплоЭнерго», которая выступила с предложением о концессии.

«14.07.2022 ООО «Росттехсервис» направило заявку о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, которая была принята за входящим номером № 2191 от 14.07.2022. Конкурс на право заключения концессионного соглашения объявлен не был. 05.09.2022 Управлением принято решение № 110 «Об отклонении заявок, поданных 14.07.2022». Истец ссылается на наличие оснований для проведения конкурентной процедуры в виду наличия иных лиц, заинтересованных в участии в данном соглашении и подавших заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, которые были безосновательно были отклонены Управлением муниципального имущества Администрации Ростовского муниципального района», — поясняется в судебном определении позиция компании.

При этом процедура предполагает проведение конкурса — он объявляется после появления предложения от инвестора. На концессию в Ростове было подано 4 заявки, но все они были отклонены. Соответственно, тогда «Росттехсервис» и обратилось в суд с требованием отменить заключённое концессионное соглашение с «Яртеплоэнерго» и провести новый конкурс. Суд решил принять обеспечительные меры и приостановить исполнение концессии до рассмотрения иска от «Росттехсервис» по существу. Исполнять соглашение запрещено всем сторонам процесса.