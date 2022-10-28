Канберра, 28 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Независимая депутат Палаты представителей Австралии Зои Дэниел подтвердила, что она напрямую выразила обеспокоенность послу Китая по поводу задержанной австралийской журналистки Ченг Лэй, в частности, по поводу запрета ей звонить по телефону своим двум маленьким детям. Об этом написала газета The Guardian.

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В ответе на журналистский запрос Дэниэл подтвердила, что встречалась с послом Китая в Канберре Сяо Цянем.

«На этой неделе я встретилась с китайским послом по его приглашению. Наши обсуждения охватили различия между нашими двумя странами, а также области, в которых мы могли бы найти точки соприкосновения. Я вновь выразила обеспокоенность, уже выраженную посольству по поводу бедственного положения гражданки Австралии Ченг Лей, в частности, по поводу ее неспособности общаться со своими двумя маленькими детьми в Мельбурне», — говорится в письме Дэниел в редакцию.

Чэн была задержан в Китае более двух лет назад, напоминают журналисты.