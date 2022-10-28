Ереван, , 10:36 — REGNUM Ереван стремится, чтобы в Закавказье установился справедливый мир, но не приемлет давления, которое использует Баку. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ 28 октября заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы, к сожалению, констатируем, что усилия Армении и международного сообщества по установлению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа торпедируются военной риторикой и военными действиями со стороны Баку», — сказал Симонян.

Он также напомнил о боях на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 октября, обвинив Азербайджан в агрессии. Кроме того, Симонян обвинил азербайджанских военнослужащих в пытках и расстрелах армянских пленных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились видеозаписи, предположительно, с расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских военнопленных. Спецпредставитель ЕС в Закавказье Тойво Клаар позднее сообщил, что получил видеоролики, предположительно, с военными преступлениями против азербайджанцев.

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