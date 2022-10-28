Ереван, 28 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Ереван стремится, чтобы в Закавказье установился справедливый мир, но не приемлет давления, которое использует Баку. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ 28 октября заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Мы, к сожалению, констатируем, что усилия Армении и международного сообщества по установлению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа торпедируются военной риторикой и военными действиями со стороны Баку», — сказал Симонян.

Он также напомнил о боях на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 октября, обвинив Азербайджан в агрессии. Кроме того, Симонян обвинил азербайджанских военнослужащих в пытках и расстрелах армянских пленных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились видеозаписи, предположительно, с расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских военнопленных. Спецпредставитель ЕС в Закавказье Тойво Клаар позднее сообщил, что получил видеоролики, предположительно, с военными преступлениями против азербайджанцев.