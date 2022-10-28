Пенза, , 10:43 — REGNUM Россию намерены обвинить в применении тактического ядерного оружия в случае использования киевским режимом «грязной бомбы». При этом представлены доводы и даже названы лаборатории, где работают над подобной бомбой на территории б. УССР. Коллективный Запад, отрицая очевидные факты, валит все с больной головы на здоровую, считает депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Ядерная угроза Иван Шилов © ИА REGNUM

С его слов, получив информацию о готовящейся провокации, Россия направила письмо генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и настояла на проведении заседания Совета безопасности ООН. После выступления представителя США стало понятно, что в случае применения «грязной бомбы», несмотря на доводы, все равно обвинят Россию.

«Все поставлено с ног на голову. [Бывш. УССР], вообще, ни при чем, а все затеяла Россия. Коллективный Запад, отрицая очевидные факты, валит все с больной головы на здоровую. Да это и неудивительно. Все и затевается ради того, чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме», — написал Руденский в своем телеграм-канале.

А МАГАТЭ после своего визита на Запарожскую АЭС, видя направления ракетных ударов и воронки в непосредственной близости от станции, написала абсолютно обтекаемые выводы об угрозе попадания ракет в корпуса АЭС и большой ядерной опасности.

«Невнятная позиция экспертов МАГАТЭ только укрепила Киев в своей полной безнаказанности, если он действует в интересах Запада», — считает депутат.

После призыва Зеленского нанести превентивные ядерные удары по Кремлю, западные кураторы видимого подсказали, что «целесообразно» было бы организовать провокацию с грязной бомбой, облечь ее в муляж российского «Искандера», взорвать на территории б. УССР и обвинить во всем Россию, добавил парламентарий.

А то, что пострадают жители, Зеленского и его кураторов мало волнует.

«Ведь ныне ставки, поднятые до высоты третьей мировой войны, приведут к ужасающему для всей Земли и ее населения результату. И это делает тот Зеленский, который обещал своим избирателям мир, покой, высокое качество жизни. А привел страну к нищете, войне и деградации. И теперь в этой парадигме появилось и самое страшное, что может случиться, — явственная ядерная угроза населению», — заключил Руденский.

Напомним, международное агентство по атомной энергии в ближайшие дни приступит к проверке информации о подготовке «грязной бомбы» на территории б. УССР, сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

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