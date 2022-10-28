Якутск, 28 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В аэропорту Нерюнгри нарушались трудовые права работников, в том числе в части размера заработной платы. Нарушения обнаружила во время проверки дальневосточная транспортная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Выяснилось, что в компании не проводили оценку условий труда и не извещали работников о времени начала отпуска. Кроме того, один из сотрудников аэропорта Нерюнгри, который является филиалом «Аэропортов Севера», получал заработную плату меньше минимально допустимой. Установлено также, что водителя автобуса, который возил пассажиров к воздушным судам, допустили к работе без предварительного психиатрического освидетельствования.

По итогам проверки были возбуждены административные дела по статье 5.27 КоАП РФ. Нарушения трудового законодательства устранены, виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Якутии два месяца шёл пешком из Сургута в Якутию, потому что ему не заплатили за работу. Следственное управления СК РФ по ХМАО проводит проверку по этому инциденту.