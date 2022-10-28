Братск, Иркутская область, 28 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 28 октября известило о привлечении к ответственности матери, закрывшей троих малолетних детей одних дома.

МВД Братск. Так выглядит квартира, в которой трое детей оставались одни дома, пока мать работала

В дежурную часть отдела полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Братское» обратилась местная жительница и сообщила, что в одной из квартир соседнего дома трое малолетних детей продолжительное время находятся без присмотра взрослых.

Как выяснили полицейские, двухлетнего мальчика, его 7-летнего брата и 8-летнюю сестру мать закрыла в квартире, а сама уехала на работу в утреннее время. В жилище сложились антисанитарные условия, отсутствовали чистые вещи и еда. Вернулась горе-родительница к 17:00 местного времени после приезда полицейских и пояснила, что оставляет детей дома днем, пока находится на работе. Установлено, что дети находились в социально-опасном положении. Инспекторы по делам несовершеннолетних младшего ребенка передали в больницу, а старших — в Центр помощи детям.

В отношении матери составлен протокол по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания наложение административного штрафа в размере до 500 рублей. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2022 года ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщило подробности инцидента с эвакуацией при помощи пожарной лестницы 5-летнего ребенка с балкона, оставленного дома одного на длительное время.

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