Канберра, 28 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. С 28 октября граждане Австралии, имеющие недвижимость в штате Новый Южный Уэльс, которая была повреждена от наводнения, будут иметь право на участие в программе добровольного выкупа или модернизации жилья. Об этом написала газета The Sydney Morning Herald.

Австралия

Программа стоимостью 800 миллионов долларов, финансируемая федеральным правительством Австралии и правительством штатов, предусматривает покупку домов по ценам, существовавшим до стихийного бедствия.

Добровольная схема будет предложена до 2000 домовладельцев, проживающих в наиболее уязвимых районах с точки зрения риска возникновения наводнений.

До 100 000 долларов будут предложены владельцам при сносе недвижимости или до 50 000 долларов — при модернизации домов в районах, где риск наводнения может быть снижен за счет улучшения строительных стандартов.