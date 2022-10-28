Канберра, 28 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Казначей Австралии Джим Чалмерс, выступая на пресс-конференции перед журналистами, сказал, что текущие прогнозы строительства доступного жилья составляют около 180 000 домов в течение следующих нескольких лет, что представляет собой комбинацию существующих планов штата и федеральных властей. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Ранее в бюджете ведомство Чалмерса представило намерение построить один миллион домов в Австралии в течение пяти лет.

«То, что мы делаем с жилищным сектором, — это преодоление разрыва между тем, что мы ожидаем в бизнесе при прочих равных, и чем-то близким к доведению показателя до 200 000 построенных домов в год с 2024 года», — сказал казначей.

«Это амбициозная цель. Но на данный момент строить сразу 200 000 автомобилей в год мы пока не планируем», — добавил он.

Чалмерс сказал, что нехватка рабочей силы и затраты на строительство должны сократиться примерно к 2024 году, а это означает, что правительство может достичь «амбициозных» целевых показателей.