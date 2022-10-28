Москва, 28 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 15 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение претензий Минобороны России к АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Если иск будет удовлетворён, финансовое положение старейшего предприятия в сфере судостроения ещё больше ухудшится, так как имеющиеся долги уже привели к подаче банкротных исков в компании, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление от ведомства поступило в базу арбитража 21 октября 2022 года. Дело приняла судья Хаустова. В споре речь идёт о взыскании 1423 989 734,45 рубля, но детали пока не известны.

Ранее суд принял к производству ещё один крупный иск министерства к «Пелле» — на сумму более 1,9 млрд рублей, который планируется рассмотреть в ноябре.

Напомним, также в конце октября 2022 года к «Пелле» от кредитора в лице проектно-конструкторского бюро «Петробалт» поступил банкротный иск. К нему уже присоединилось АО «Морские навигационные системы». А до этого о планах подать иски о несостоятельности заявили ещё три кредитора.

При этом ранее, в ходе одного из судебных споров, представитель завода уже сообщал о тяжелом финансовом положении предприятия, ведущего свою историю с 1930-х годов.