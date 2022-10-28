Донецк, , 10:31 — REGNUM Боевики ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 165 боеприпасов. Об этом 28 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении противник применял — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – РСЗО HIMARS, артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм. Всего ВСУ за сутки выпустили 165 единиц различных боеприпасов.