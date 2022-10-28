В Екатеринбурге планируют потратить 13 млн рублей на антивандальные фонари
Екатеринбург, 28 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга готова потратить 13,4 млн рублей на покупку и установку антивандальных фонарей в сквере возле Оперного театра. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Наталья Диева REGNUM
Уличные фонари
Предполагается, что в сквере разместят 240 новых антивандальных и энергоэффективный светильников. Сейчас городская администрация ищет подрядчика. Работы он должен будет завершить до 9 декабря.
Согласно документации, на данный момент закупку приостановили из-за жалобы поступившей на неё в свердловское УФАС. Суть претензии не уточняется.