Канберра, , 10:34 — REGNUM Ожидается, что в Австралии счета за электроэнергию вырастут на 20% в конце текущего года, что стало одной из тем на пресс-конференции с участием казначея страны Джима Чалмерса. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Австралия Sound Media

Чалмерс заявил, что стремительный рост цен на энергоносители вызван последними «событиями в Европе».

«Мы договорились с людьми и подтвердили, что ожидаем, что нам придется работать в этом отношении больше», — сказал он.

Далее казначей заверил, что правительство Австралии работает над реформированием кодекса поведения, который будет применяться к ценообразованию на газовом рынке.

«Мы понимаем, что высокие цены на газ оказывают сильное давление на австралийцев и на австралийскую промышленность … Мы постараемся приложить больше усилий. Если есть что-то еще, что мы можем сделать ответственно и разумно, мы это сделаем», — заявил Чалмерс.