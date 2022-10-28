История уже всё расставляет на свои места.

28 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Михаил Демурин, , 11:07 — REGNUM Из выступления Владимира Владимировича Путина на заседании Валдайского клуба я выделил то, что мне представляется хотя бы отчасти новым, и то, где взгляд на проблему требует комментария. Где-то даю цитаты, где-то — близкое к тексту сокращённое изложение.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких основах он должен строить». — Это само собой разумеется. Важнее для будущего нашей страны другое, хотя и связанное с этим: такого диктата не должно быть ни от кого и внутри России.

«Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить». — Упоминание мысли В. И. Ленина в серьёзном положительном смысле — это шаг вперёд. Но резануло, что, отвечая на вопрос ведущего, с кем, низами или верхами, он ассоциирует себя, Путин сказал: «С низами, конечно, я же из них», напомнив, что вырос в рабочей семье». Ассоциировать себя с «низами» мира по-американски — это нормально. Но при чём тут рабочая среда СССР?

«В современном мире отсидеться не получится». — Своевременный сигнал и внутрироссийским желающим отсидеться, и особенно нашим соседям по пространству бывшего СССР.

«Мы осознали — мы великая страна». — Кто «мы»? Если руководство современной России, то это утверждение особенно примечательно. Если «мы» — это Россия в целом, наш народ, то вроде как этого понимания мы никогда не теряли.

«Развитие должно идти в диалоге цивилизаций. …Традиционные ценности — это не фиксированный свод постулатов. Традиционные ценности нельзя никому навязать». — Диалог цивилизаций — это лучше и, главное, перспективнее, чем диалог империй. Насчёт «свода» — это, по-моему, касается идеи указом президента утвердить «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями … Надо с уважением относиться друг к другу». — Наша история уникальна ещё и тем, что у нас в XX веке через трагический опыт сложилась и культура взаимодействия церкви и государства, религиозных и светских организаций, людей, верящих в Бога, и тех, кто верит в человека, в свой народ и свою страну. Таких, кстати говоря, в России большинство. К ним тоже надо относиться с уважением.

«Мы с уважением относится к людям левых взглядов, работаем с ними». — Не особенно это видно, к сожалению. На днях Геннадий Зюганов заявил, что предложения, выдвинутые КПРФ в контексте обсуждения бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов учтены не были. Похожее мы слышали и от «Справедливой России — За Правду».

«Западу придётся начать равноправный разговор об общем для нас будущем, и чем раньше, тем лучше». — Хотелось бы, чтобы у нас с Западом было разное будущее.

«Есть как минимум два Запада — традиционный, с богатейшей культурой, и агрессивный, колониальный». — Думаю, что первый Запад уже умер, как в своё время умер Древний Рим. Наш собственный российский внутренний Запад в настоящее время умирает, и это хорошо.

«Россия не бросает вызов элитам Запада — Россия просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие». — Не бросив вызова Западу, своего права на существование нам не отстоять.

Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. 2022 nato.int

«Ценность и значение Евразии в том, что она обладает гигантскими ресурсами, представляет собой самодостаточный комплекс… Естественно, частью большой Евразии могла бы быть её западная оконечность — Европа». — Нет, не могла бы. «Европа от Атлантики до Урала» и «Европа от Лиссабона до Владивостока» были иллюзией, что уж говорить обо всей Евразии! Не могла именно по тем причинам, на которые указал сам Владимир Путин, а до него Н. Я. Данилевский в книге «Россия и Европа» — по гордости и высокомерию, составляющим суть западно-европейского культурно-исторического типа.

«То, что происходит, в конечном счёте пойдёт на пользу России и её будущему. Это связано с укреплением нашего суверенитета». — Полностью согласен.

С удовлетворением отметил, что набор мыслителей, на которых ссылался в этот раз Владимир Путин, был дополнен Н. Я. Данилевским и А. А. Зиновьевым. Жаль, что не раньше.

В остальном согласен с одним моим добрым приятелем: «Путин отлил принципы многополярного мира в золоте!». Без шуток.

История уже всё расставляет на свои места.