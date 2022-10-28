Канберра, 28 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, на юго-востоке Австралии наблюдаются огромные температурные контрасты — от — 1 °C до +30°C. О погодной аномалии рассказали журналисты телеканала NineNews.

Австралия

Так, если верить сайту Weatherzone, около полудня по местному времени в Тредбо в Новом Южном Уэльсе было — 1C, а в Эванс-Хед, на северном побережье штата, было 30,6C.

Между тем, в Брисбене (штат Квинсленд) температура составляет около 30 °C, третий день подряд, а в Мельбурне (штат Виктория)— около 15 °C.

Такой обширный диапазон температур вызван системой низкого давления Южного океана, толкающей прохладные ветры в сторону Австралии.