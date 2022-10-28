Анкара, , 10:28 — REGNUM В течение двух лет намерена закончить строительство своего завода по производству беспилотников на территории б. УССР турецкая компания Baykar. Об этом 28 октября заявил генеральный директор корпорации Baykar Makina Халук Байрактар, его слова приводит агентство Reuters.

Bayraktar TB2 Bayhaluk

Как отметил Байрактар, планы компании на территории б. УССР реализуются, несмотря на некоторые препятствия из-за спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

«Сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы будем переходить к строительству… В течение двух лет мы хотели бы закончить его», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент России Владимир Путин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган руководствуется исключительно интересами своей страны, и исходя из этих интересов Анкара согласилась на строительство газового хаба на своей территории.