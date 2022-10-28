Село Кыра, Забайкальский край, , 10:27 — REGNUM В Кыринском районе Забайкалья после вмешательства прокуратуры устранены нарушения на пешеходных переходах возле детских учреждений, сообщает 28 октября телеграм-канал прокуратуры региона.

Забайкалье. Пешеходный переход Прокуратура Забайкалья

Установлено, что пешеходные переходы вблизи социально-реабилитационного центра «Перекресток», учреждения дополнительного образования «Дом творчества», Кыринской средней общеобразовательной школы и Детско-юношеской спортивной школа Кыринского района не были оборудованы дорожными знаками «Пешеходный переход». Кроме того, перед ними отсутствовали искусственные дорожные неровности и дорожное ограждение.

Прокуратура внесла в адрес главы администрации муниципального района представление, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине лета 2022 года Забайкальском районе прокуратура восстановила право ребенка-инвалида на получение жизненно-необходимого лекарственного препарата.

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