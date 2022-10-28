Канберра, 28 октября 2022, 10:32 — REGNUM Экономисты предсказывают потенциальную «катастрофу» для миллионов домовладельцев в Австралии, поскольку в следующем месяце ожидается еще одно повышение ключевой ставки. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия
Австралия
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, специалисты компании Finder опросили 39 экспертов и экономистов для своего ежемесячного обзора ключей ставки, из которых все 97 процентов или все, кроме одного предупредили, что ставка поднимется. Большинство полагало, что это увеличение будет еще одним повышением на 25 базисных пунктов, в результате чего ключевая ставка в Австралии составит 2,85%.

«Нынешняя серия повышений ставки увеличила годовую стоимость ипотечного кредита на 500 000 долларов почти на 9000 долларов», — сказал глава отдела исследований Finder Грэм Кук.

Решение Резервного банка Австралии о поднятии ставки ожидается 1 ноября.

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