Канберра, , 10:32 — REGNUM Экономисты предсказывают потенциальную «катастрофу» для миллионов домовладельцев в Австралии, поскольку в следующем месяце ожидается еще одно повышение ключевой ставки. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, специалисты компании Finder опросили 39 экспертов и экономистов для своего ежемесячного обзора ключей ставки, из которых все 97 процентов — или все, кроме одного — предупредили, что ставка поднимется. Большинство полагало, что это увеличение будет еще одним повышением на 25 базисных пунктов, в результате чего ключевая ставка в Австралии составит 2,85%.

«Нынешняя серия повышений ставки увеличила годовую стоимость ипотечного кредита на 500 000 долларов почти на 9000 долларов», — сказал глава отдела исследований Finder Грэм Кук.

Решение Резервного банка Австралии о поднятии ставки ожидается 1 ноября.

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