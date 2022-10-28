Ханты-Мансийск, 28 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Югре вновь изменён бюджет на 2022–2024 годы. Такое решение приняли депутаты окружной думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Доходная часть на 2022 год возросла на 13,5 млрд рублей и теперь составляет 281,9 млрд. А расходная на 13,8 млрд, достигнув отметки в 319,6 млрд рублей, пишет Накануне. Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, также бюджет скорректировали и в Челябинской области. Размер его дефицита составляет 64,3 млрд рублей.