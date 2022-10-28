Канберра, 28 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Австралии заработная плата разнорабочих (плотников, электриков, сантехников и прочих) резко выросла за последний год из-за высокого спроса на строительство нового жилья и нехватки квалифицированных рабочих. Об этом 28 октября сообщил телеканал NineNews.

Рабочие

В Ассоциации жилищной строительства обнаружили, что их заработная плата выросла на 10,4% в годовом исчислении по сравнению с третьим кварталом 2022 года.

﻿Старший экономист Ассоциации жилищного строительства Николас Уорд объяснил журналистам телеканала, что причина кроется в «постоянно острой нехватке» квалифицированных специалистов. По состоянию на второй квартал 2022 года в Австралии строилось более 104 000 домов, что является рекордным показателем и на 81,2% выше, чем до пандемии, отметил он.

Ремонтные работы также достигли рекордного уровня.