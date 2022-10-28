Кишинёв, 28 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Кишинёва ранним утром 28 октября снесли палаточный городок протестующих, разбитый возле генпрокуратуры Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Политическая партия «Шор» Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих

«Когда на улице было ещё темно, силы правопорядка ворвались в большом количестве в палаточный городок перед генеральной прокуратурой и жестоко разрушили его. Четверо из протестующих были задержаны», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в палатках были сотни людей, которых якобы разогнала полиция после того, как снесла городок.

В пресс-службе генинспектората полиции Молдавии заявили, что протестующие прошлой ночью якобы разметили палатки на проезжей части, а перед этим покинули палаточный городок возле генпрокуратуры.

«На вопрос сотрудников полиции, по какой причине они пришли и покинули митинг, они ответили, что это было коллективное решение», — заявили в ведомстве.

В полиции подтвердили задержание троих человек, которые были «агрессивно настроены».

Напомним, палаточный городок возле генпрокуратуры Молдавии был разбит 23 октября. 16 октября полиция снесла палатки протестующих, установленных возле администрации президента страны в сентябре.