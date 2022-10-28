Москва, , 10:24 — REGNUM Ровно 78 лет назад территорию УССР полностью освободили от фашистов, но нынешний киевский режим старательно не замечает такие даты, написал в своём телеграм-канале 28 октября сенатор РФ от Еврейской АО, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что изгнание оккупантов началось 18 декабря 1942 года с Донбасса. За годы Великой Отечественной войны на территории бывш. УССР погибли 3 млн советских солдат. Валяев подчеркнул, что нынешний киевский режим старательно не вспоминает о таких датах.

«Вот только мы их не забываем. И прощать современных укронацистов, которые тиранят свой народ, бьют по нашей территории, нельзя. Территория бывш. УССР будет свободной. Мы сделали это в 1944-м, сделаем это и сейчас», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сторонников киевских националистов готовила теракт на административном объекте в Ставропольском крае.