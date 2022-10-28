Сеул, , 10:24 — REGNUM Представители Южной Кореи и Финляндии договорились углубить технологическое сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Радиоактивные отходы ShinRyu Forgers

Согласно опубликованным данным, договоренность была достигнута в ходе видеоконференции на рабочем уровне.

Известно, что стороны вели переговоры по данному вопросу с июля текущего года, когда в Южной Корее представили дорожную карту по обращению с радиоактивными отходами, которая предусматривает выделение к 2060 году 1,4 трлн вон (~$989,46 млн) на разработку технологий по утилизации отходов.

Представители двух стран обменялись мнениями по поводу южнокорейской дорожной карты, договорились активизировать обмен технологиями и проведение совместных исследований по разработке технологий утилизации.

По мнению ряда экспертов, Южная Корея на несколько лет отстает от крупных стран в сфере утилизации ядерных отходов и связанных с ними технологий.