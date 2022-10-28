Париж, 28 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, опубликованным в институте статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции выросла до 6,2% за год в октябре, сообщает Le Figaro.

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Для сравнения, этот показатель составлял 5,9% в августе и 5,6% в сентябре.

Инфляция достигла предыдущего пика в 6,1% в июле 2022 года против 1,2% годом ранее. Если цифры останутся высокими, Франция окажется в лучшем положении, чем подавляющее большинство ее соседей.

По данным Евростата, годовой уровень инфляции в еврозоне в сентябре вырос до 9,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с делегацией правозащитников, в частности, с членами российской и киевской общественных организаций.